Positano Presences, mostra di Peter Demetz

“Presences” è la mostra di Peter Demetz che inaugura stasera presso gli spazi espositivi di Liquid Art System in Via dei Mulini 26 alle ore 18.30.

Il titolo è un riferimento ai personaggi protagonisti delle opere dell’artista altoatesino, che paiono lasciare una traccia indelebile negli occhi di chi le guarda.

In ogni suo lightbox, Demetz sembra mettere in “pausa” diversi momenti della vita: i dettagli sono perfetti, scolpiti in ogni singolo particolare, derivanti da un momento specifico.

La lavorazione del legno è una parte fondamentale della cultura della regione del Nord Italia da cui proviene Peter Demetz, ovvero il Trentino Alto Adige: Ortisei, la sua città natale, rappresenta con orgoglio una grande tradizione della scultura in legno.

Peter Demetz ha trovato facilmente un modo per combinare questa antica tradizione con un linguaggio formale contemporaneo.

Con un punto di vista tridimensionale, i soggetti vengono catturati nella vita di tutti i giorni, con pose e atti molto naturali, e lo spettatore sembra avere un posto riservato per spiare l’intimità delle persone.

TITOLO: Presences

Artista: Peter Demetz

A cura di : Liquid Art System

Sede: Liquid Art System, Positano, Via dei Mulini 26

Vernissage: 18 luglio ore 18.30

Date: 19 luglio- 2 Agosto 2018

Ingresso: gratuito

Orari: dalle 10 alle 22 tutti i giorni

Ufficio Stampa: press@liquidartsystem.com