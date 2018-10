Positano oggi la Via dell’artigianato festa nel paese, Halloween alla Valle dei Mulini e domani festa del gemellaggio con Thurnau per Tutti i santi

Un Ponte di Tutti i Santi che comincia alla grande per la Perla della Costiera amalfitana . La Proloco Positano presenta la 3 edizione della via dell’artigianato, che si terrà come data unica questa sera 31 ottobre a partire dalle 16:00 alle 21:00 in via dei Mulini a Positano.

Lo scopo della manifestazione è di valorizzare antichi mestieri, per cui gli artigiani dimostreranno il loro lavoro e avranno la possibilità di vendere i prodotti realizzati. Il tutto sarà accompagnato da ottimo cibo da strada e musica.

Dalle 17 poi c’è Halloween Party a Valle dei Mulini da non perdere. Mentre continua il gemellaggio di Positano con Thurnau dopo la visita nella redazione di Positanonews ieri pomeriggio questa sera parteciperanno alla festa della pro loco, poi , mentre continua la mostra sulla Berenfanger, domani sera alle Ore 19,00 Concerto di Flauti nella Chiesa Madre. La Sera: Festa del Gemellaggio alla Pergola con il gruppo “Macramè”

Insomma aria di grande festa questa sera a Positano

Media partner Positanonews