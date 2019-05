Sabato , 25 maggio, serata di divertimento al locale più cool di Positano.

Sulla bellissima bellissima spiaggia della Perla della Costa D’Amalfi, non perderti il nuovissimo imperdibile evento targato Music on The Rocks.

La discoteca top one in Costiera Amalfitana presenta una serata di divertimento con Amed Key, Kokob, Black Angels, Max Zotti, Voice Emsi Gallo e Claudio Fiori all’area Live.

Info e prenotazioni 089875874 / 3336565269 / 3384138123 (Raf di Monda)