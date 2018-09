Positano – Nocelle. Santa Messa sul Monte Vagnulo

L’evento coincide con la conclusione dei festeggiamenti della Santa Croce, cui è intitolata la chiesa di Nocelle. Appuntamento alle 9.30 al parcheggio di Nocelle per proseguire, tra i panorami mozzafiato sulla costiera e sul mare che si aprono lungo il cammino, verso la sommità del Vagnulo, dove alle 11.15 circa, nella spianata adiacente alla Croce, verrà celebrata la Santa Messa.

Sulla cima del monte Vagnulo, che sovrasta l’abitato di Nocelle, a circa 800 metri di altezza, fin dalla fine del 1800 vi era una croce in legno, poi fu deturpata dalle intemperie, ne fu messa un’altra ma un fulmine la squarcio’ e nel 1961 il devoto Casola Raffaele fu Giuseppe volle far costruire una croce in ferro che fu installata sul monte Vagnulo proprio nel settembre 1961. Quindi nel settembre 2011 in occasione del 50esimo anniversario e’ stata celebrata una messa li’ sul monte ed è stata installata anche una targa a ricordo, da allora, in settembre, si celebra ogni anno la Messa sul monte.