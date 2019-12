Positano. Natale al MaR (Museo Archeologico Romano)

Natale al MaR Positano!

La cittadinanza è invitata da sabato 21 a lunedi 23 dicembre 2019 al MaR Positano.

Il museo che racchiude in sé secoli della nostra storia, sarà aperto gratuitamente ai positanesi in questi giorni che precedono le feste natalizie dalle 10.00 alle 16.00 (ultimo ingresso alle 15.30).

Le visite, come di consueto, saranno effettuate ogni trenta minuti con gruppi non superiori alle 10 persone per tutelare lo stato di conservazione dell’affresco.

Il sito archeologico musealizzato permette di ammirare al suo interno la complessa stratigrafia che dalla villa romana e i suoi reperti, passa per i frammenti di marmi policromi dell’abbazia benedettina e i colatoi di epoca moderna, che sono ciò che rimane di un’antica tradizione cimiteriale.

Vi aspettiamo!

Il Sindaco di Positano

Michele De Lucia