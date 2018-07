Positano. Mostra fotografica “La Positano romana”

Questa sera, in occasione dell’inaugurazione del Museo Archeologico Romano di Positano, è stata allestita presso la Pinacoteca Comunale una meravigliosa mostra fotografica, che ha catturato tutte le varie fasi di scavo che hanno consentito la messa in luce di questo stupendo tesoro archeologico.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 18 al 25 luglio 2018, dalle 17.00 alle 20.00, presso la Pinacoteca Comunale.

“L’obiettivo da raggiungere – spiega il Sindaco De Lucia – era documentare contemporaneamente, le molteplici attività del complesso cantiere: dallo scavo e consolidamento delle aree adiacenti il ritrovamento archeologico, passando per le operazioni di scavo e ritrovamento dei reperti e gli interventi di restauro dell’incredibile affresco. Successivamente, con la creazione presso il “Museo del Viaggio”, di un laboratorio per il restauro in loco dei reperti e la ricomposizione della porzione superiore della parete ovest, il lavoro fotografico è proseguito nella direzione di documentare anche il laborioso processo di pulizia, consolidamento e riassemblaggio dei pezzi di affresco crollati, per la costruzione di un pannello alveolare adatto ad esposizioni itineranti. Si tratta di un eccezionale documento storico, da consegnare alle future generazioni, come straordinaria memoria di tutto il lavoro compiuto”