Positano – Montepertuso: Bahia torna con una seconda serata, cena con lo chef Andre Cherquer al Ritrovo

Bahia arriva a Positano, cena con lo chef Andre Cherquer al Ritrovo. La bellezza del cuore del Brasile nella perla della Costiera amalfitana. Il noto e famoso chef brasiliano, in Costiera amalfitana è in Campania per approfondire il rapporto con la cucina italiana, cucinerà con lo chef Salvatore Barba che sta riscuotendo molto successo con la sua cucina e le sue apprezzatissime coocking class. Insomma un po’ di atmosfera di Sud America che porterà allegria al borgo di Montepertuso.

Un ristorante tradizionale italiano situato sopra Positano, in Italia, sulla Costiera Amalfitana che offre pranzo, cena e lezioni di cucina. Lo chef Barba Salvatore ha aperto il ristorante 27 anni fa e continua a ricevere elogi dalla critica e dai clienti. Serviamo piatti tradizionali amalfitani preparati con ingredienti freschi, spesso provenienti da ortaggi, frutta, uova ed erbe dal giardino dei genitori di Salvatore, situato sopra il ristorante. Siamo costantemente classificati come uno dei migliori ristoranti di TripAdvisor e ti incoraggiamo a dare un’occhiata alle recensioni dei nostri ospiti. Se prenoti un tavolo, siamo più che felici di venirti a prendere da Positano e di ricondurti dopo il pasto, dato che il ristorante è una passeggiata decente dalla città! Oltre a servire il pranzo e la cena quotidianamente, lo chef Salvatore e sua zia, Marilu, tengono lezioni pratiche di cucina. Lo chef Salvatore ha viaggiato in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Giappone per insegnare agli chef l’arte della cucina italiana.