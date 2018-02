Positano, martedì 13 febbraio “Aperitivo in maschera” al ristorante “La Cambusa”!

Continuano le interessanti iniziative del ristorante “La Cambusa” a Positano. Alle ore 19,00 di martedì 13 febbraio, infatti, si terrà “Aperitivo in maschera”, un modo simpatico e divertente per passare la serata, con costumi, maschere di carnevale, e soprattutto musica e tanti stuzzichini. Il tutto in collaborazione con i ragazzi dell’Officina, Forum dei giovani di Positano.

Sempre accattivanti le iniziative del ristorante che delizia i palati dei visitatori dal lontano 1970 e che rappresenta ormai una colonna portante per tutte le persone che fanno tappa nella meravigliosa città della Costiera. Un posto unico nel suo genere, vista la sua posizione da sogno in piazzetta Amerigo Vespucci nella zona di Marina Grande, che è il massimo sia per godere di una serata romantica con il proprio partner, sia per una serata in famiglia.