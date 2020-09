Positano Mare, Sole e Cultura. L’11 settembre all’Hotel Le Agavi: La Cina è davvero “vicina”?

La Cina è davvero «vicina»? La XXVIII edizione della rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura” prosegue venerdì 11 settembre (ore 21 – Terrazza Hotel Le Agavi) con Giada Messetti, autrice de nella testa del dragone (Mondadori) e Gennaro Sangiuliano, autore de il nuovo mao (Mondadori), che indagheranno le contraddizioni di un paese le cui mosse sembrano sempre più decisive per gli equilibri mondiali. Interviene il Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola.

Nel 2018, la rivista «Forbes», che ogni anno stila la classifica dei settantacinque uomini più potenti del mondo, l’ha collocato al primo posto, davanti a Putin e Trump. Da quando una riforma costituzionale votata dall’Assemblea nazionale del popolo ha cancellato il limite massimo dei due mandati presidenziali, molti lo considerano il «nuovo Mao». Lui è Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare di Cina, segretario generale del Partito comunista cinese e, soprattutto, capo della Commissione militare centrale, il vero scettro del potere. Ma chi è l’uomo che regna come un monarca assoluto su oltre un miliardo e trecento milioni di individui? Cosa sappiamo dello stratega della «nuova via della seta», il colossale piano infrastrutturale e d’investimento che coinvolge Asia, Europa e Africa, ed è destinato a cambiare gli equilibri economici del commercio mondiale?

Dal «Nuovo Mao» Xi Jinping alla sfida con gli Stati Uniti per la governance globale, dal Sogno cinese al progetto della Nuova via della seta, dalle incredibili innovazioni tecnologiche alle proteste di Hong Kong, fino allo scoppio dell’epidemia di coronavirus, gli autori ci accompagneranno in un viaggio appassionante attraverso la Cina di oggi, facendo chiarezza tra stereotipi e realtà, aiutandoci a comprendere il presente e il futuro di un paese sempre più decisivo sullo scacchiere globale.

Nel rispetto delle norme di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sarà possibile assistere agli incontri solo ed esclusivamente previa prenotazione che potrà essere fatta attraverso i seguenti recapiti:

Il posto potrà considerarsi prenotato solo dopo la ricezione di un’email di conferma da parte dell’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura.

Per consentire anche a chi non potrà partecipare fisicamente di assistere agli incontri, tutti gli eventi in calendario saranno trasmessi in Diretta Live Streaming sulla pagina Facebook della rassegna

Quest’anno, nell’ambito della XXVIII edizione della rassegna si sviluppa #Bookintravel, l’iniziativa a premi promossa dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura.

Si può viaggiare in tanti modi, uno di questi è di sicuro attraverso un buon libro, o più semplicemente in sua compagnia. Silenzioso, divertente, emozionante, commovente: il libro che tipo di compagno di viaggio è per te?

L’iniziativa si svilupperà in due parti:

Operazione Instabook: gli utenti che vorranno partecipare dovranno raccontare con uno scatto, una fotografia originale di loro proprietà, un momento di lettura e condividerlo sui propri profili social (Facebook o Instagram) accompagnando la foto con il tag @maresolecultura e gli hashtag #bookintravel e #positano.

Operazione scuole: possono partecipare gli studenti delle scuole medie e superiori della regione Campania che dovranno scrivere un breve racconto originale che sviluppi il tema “Il libro come compagno di viaggio”.

Ciascun utente o studente potrà partecipare rispettivamente con l’invio di una sola fotografia e di un solo racconto per tutta la durata dell’iniziativa che avrà inizio il 5 agosto e terminerà il 22 novembre 2020. La partecipazione è gratuita.

Gli autori delle foto che parteciperanno all’Operazione Instabook si aggiudicheranno i seguenti premi:

1° selezionato: un soggiorno di 2 notti per 2 persone a Positano offerto dall’Hotel 5 stelleVilla Treville;

2° selezionato: una cena stellata per 2 persone offerta dal ristorante La Serra dell’Hotel5 stelleLe Agavi di Positano;

3° selezionato: una giornata per 2 persone offerta daLa Scogliera di Positano.

I tre racconti più meritevoli degli studenti che parteciperanno all’Operazione scuole si aggiudicheranno i seguenti premi:

1° selezionato: 40 volumi che saranno donati per la biblioteca scolastica dell’istituto che frequenta;

2° selezionato: 30 volumi che saranno donati per la biblioteca scolastica dell’istituto che frequenta;

3° selezionato: 20 volumi che saranno donati per la biblioteca scolastica dell’istituto che frequenta.

Il regolamento completo è consultabile sul sito www.maresolecultura.it

“Il viaggio non finisce mai, solo i viaggiatori finiscono”. Lo scrive Saramago e noi siamo d’accordo.

