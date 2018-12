Positano: L’Orientalday dell’Istituto Comprensivo LucaAntonio Porzio

L’Istituto Comprensivo “L. Porzio” ha organizzato quest’anno due giornate di orientamento in uscita, per le classi seconde e terze della scuola secondaria di Positano e Praiano, al fine di far conoscere alle famiglie e agli alunni l’offerta formativa delle scuole secondarie del territorio. “Orientaday” si presenta quindi come un’iniziativa molto utile, che avvicine le famiglie di Positano e Praiano agli istituti superiori, consentendo di avere una panoramica chiara dei vari indirizzi di studi, tra i quali optare, in una modalità che prevede tempi distesi, necessari in questi casi ad approfondire la conoscenza delle scuole.

Significativo, inoltre, il coinvolgimento anche degli alunni delle classi seconde, che si avvicinano, così, per tempo all’offerta formativa delle scuole superiori, avendo modo di metabolizzare meglio una decisione sicuramente molto importante per il loro futuro.

Nel pomeriggio del 5 dicembre, sono stati invitati l’Istituto Polispecialistico “San Paolo” e il Liceo “G.Salvemini” di Sorrento, l’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento e il Liceo”Marini-Gioia” di Amalfi, purtroppo assente a causa dell’interruzione della strada di Praiano. Il liceo amalfitano sarà invitato, pertanto, anche nella seconda giornata di Orientady, il 12 dicembre, insieme al Liceo “P.Virgilio Marone” di Meta, all’Istituto Aberghiero “P. Comite” di Maiori, al Liceo Artistico “F.Grandi” di Sorrento e agli Istituti Professionali “G. Galileo” di vico Equense ed “E. Ferrari” di C.mmare di Stabia.

L’Orientaday prevede due momenti, uno in plenaria (ore 16.00-17.00) presso la sala mensa della scuola secondaria di I grado di Positano, in cui vengono presentati tutti gli istituti della giornata, e uno dedicato alle singole scuole (ore 17.00-18.00 circa) e previsto nelle aule, dove genitori e aulunni saranno accolti dai docenti, a loro disposizione per approfondimenti e domande.

“Crediamo che l’orientamento in uscita sia strategico per il percorso formativo dei nostri alunni- dichiara la Dirigente Scolastica Stefania Astarita- E per realizzare una continuità verticale efficace, abbiamo chiesto alle scuole secondarie anche dei modelli di prove di ingresso di Italiano Matematica e Inglese, utili a costruire opportuni raccordi tra competenze in uscita dal primo ciclo di istruzione e prerequisiti di ingresso nel secondo ciclo di istruzione. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le scuole che stanno collaborando con noi in questo senso, e non escludo di promuovere una rete di scopo, per strutturare sempre meglio questo percorso verticale, al fine di accompagnare adeguatamente i nostri studenti nel loro iter formativo”.

La Preside Stefania Astarita