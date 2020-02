Positano, Costiera Amalfitana. Cambio di programma per quanto riguarda l’attività di promozione alla lettura per bambini, ragazzi e famiglie “Liber Spazio” in Piazza dei Racconti. Sabato 8 febbraio, a partire dalle ore 17.00, ad essere raccontata sarà l’emozionante storia de “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, e non “Renato e la TV dei Pirati” come programmato inizialmente.