Positano – L’associazione Macchia Mediterranea sopralluoghi per la pulizia della spiaggia

L’Associazione Macchia Mediterranea, con L’Assessore Giuseppe Guida del Comune di Positano, e in collaborazione della Multiservice, Venerdì 26 ottobre faranno dei sopralluoghi nelle spiagge di Positano per evitare che le previste mareggiate invernali possano trascinare in mare eventuali oggetti abbandonati “bottiglie e buste di plastica e quant’altro”.

Tutti sono invitati a partecipare. (munirsi di guanti)

L’appuntamento è per le 08:00 di venerdì 26 ottobre sulla Rotonda alla spiaggia grande.