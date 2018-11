Positano a La Taverna del Leone un evento di gusto in rosa “Quattro donne insieme per una serata”

Positano a La Taverna del Leone appuntamento giovedì 6 dicembre per un evento di gusto in rosa “Quattro donne insieme per una serata”. L’appuntamento per uno dei “covi” del buon gusto di Positanonews è qui, nel locale fondato nel 1965 da Giuseppe Guida , diventato un punto di riferimento per il buon gusto in Costiera amalfitana. Situato a pochi metri dall’eccellenza alberghiera dell’ hotel Il San Pietro a Laurito, sulla S.S. 163 Amalfitana, quasi al confine con Praiano, andando verso Amalfi.

Le magnifiche quattro che hanno organizzato la serata sono Fortunata Cilento e Filomena Cilento , nella foto di Positanonews, Tanina Vanacore, Rosalia Vanacore. E per noi che le conosciamo sono una garanzia per una serata eccezionale. La Taverna, dato positivo da sottolineare, è aperta quasi tutto l’anno, chiuderà dal 7 gennaio al 13 febbraio 2019. Dunque va premiata non solo per l’eccellenza, ma anche per la sua vocazione all’ospitalità che garantisce un posto di qualità per i nostri ospiti e per i residenti .

La Taverna del Leone

info@latavernadelleone.com

http://www.latavernadelleone.com

+39 089 811302