Positano, la Proloco organizza la terza edizione della Via dell’artigianato, 31 ottobre e 1 novembre

La Proloco Positano presenta la 3 edizione della via dell’artigianato, che si terrà il prossimo 31 ottobre e 1 novembre dalle 16:00 alle 21:00 in via dei Mulini a Positano.

Lo scopo della manifestazione è di valorizzare antichi mestieri, per cui gli artigiani dimostreranno il loro lavoro e avranno la possibilità di vendere i prodotti realizzati. Il tutto sarà accompagnato da ottimo cibo da strada e musica.

Tutti coloro che vogliono prendere parte all’iniziativa , possono iscriversi gratuitamente attraverso la nostra pagina Facebook “Proloco Positano” o inviando un’ email all’indirizzo prolocopositano@gmail.com oppure rivolgersi direttamente al Parcheggio Di Gennaro a Positano.

Media partner Positanonews