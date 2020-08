Positano, la festa del 15 Agosto con il nuovo parroco ma senza processione, il programma

Positano, una estate storica, diversa dalle altre per l’emergenza Covid, che non ha risparmiato i festeggiamenti più attesi, quelli per la Madonna Assunta

Positano. I solenni festeggiamenti per l’Assunzione della Beata Vergine Maria. Carissimi, quest’anno la festa della Madonna a causa delle disposizioni sanitarie anti-coronavirus sarà celebrata solo per quanto riguarda il programma religioso.

Domenica Celebrazione Sante Messe

ore 7,30 – 9,39 – 21 Chiesa del Santo Rosario – ore 11 . 19,30 in Parrocchia

ore 8,30 Chiesa Nuova – ore 9 Santa Caterina

5 agosto: Inizio del Novenario, Esposizione della venerata Statua

ore 19,30 Canto del Rosario

ore 20,00 “Esce ‘a Maronna”. Inizio del Ministero pastorale del Reverendo Sac. Danilo Mansi, nuovo Parroco; solenne concelebrazione presieduta da S. Ecc. Mons. Orazio Soricelli, nostro Arcivescovo

Dal giorno 6 al 12 agosto: Novenario e pellegrinaggi di ringraziamento alla Madonna

ore 6,00 Rosario, Coroncina e Santa Messa

ore 19,30 Canto del Rosario, coroncina, Santa Messa animata dalle Zone Pastorali

ore 9,30 – 21 Esposizione e Adorazione Eucaristica nella Chiesa Santa Maria del Rosario, piazza dei Mulini

I sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni

10 agosto

ore 8,00 Rosario e Santa Messa al Cimitero

13 agosto Conclusione del Novenario

ore 19,30 Canto del Rosario, coroncina, Santa Messa, “Te Deum” di ringraziamento

ore 21,30 NOTTE SANTA in onore della Madonna; Adorazione Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta

ore 23 Tradizionale ” ‘e ddenocchie p’ terr’ ”

14 agosto: “a Vigilia ra’ Maronna”

“Vidi nel cielo un segno prodigioso: una Donna vestita di sole, ammantata di luce”

ore 7,00 Rosario e Santa Messa

ore 9,30 Solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. José Ruiz Arenas, segretario del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione

Segue L’Alzata del Quadro

15 agosto: Assunzione della Beata Vergine Maria

“Grandi cose di Te si cantano, o Maria: oggi sei stata assunta sopra i cori degli Angeli e trionfi con Cristo in eterno”

Sante Messe in Parrocchia alle ore 6,00 – 7,00 – 8,00 – 11,00 – 12,15

ore 9,30 Solenne Celebrazione

ore 17,30 “Cento Croci, Cento Ave Maria”

ore 19,30 Canto del Rosario, Santa Messa

16 agosto: settenario di ringraziamento

ore 19,30 Canto del Rosario, coroncina, Santa Messa

22 agosto: Maria Regina “Se ne trase a’ Maronna”

ore 19,30 Canto del Rosario, coroncina, S. Messa solenne di ringraziamento, deposizione della venerata statua della Madonna nella Cappella Stellata, discesa del Quadro

Le offerte raccolte saranno devolute per l’acquisto di un ECG da Sforzo su Cicloergometro

Le funzioni saranno trasmesse su Facebook Parrocchia Santa Maria Assunta Positano