Positano: Inaugurazione della Villa Romana Marittima il 18 luglio 2018 alle ore 18,00, presso la piazza Flavio Gioia

Al Via L’inaugurazione del Mar Positano, il museo Archeologico Romano Santa Maria Assunta, mercoledì 18 luglio alle ore 18:00 presso Piazza Flavio Gioia Positano.

Presiederanno la Soprintendente FRANCESCA CASULE, il Vescovo ORAZIO SORICELLI, e il Sindaco MICHELE DE LUCIA

Venivano chiamate “villae maritimae”, accessibili cioè solo via mare, usate come luogo di otium e rifugio esclusivo per tutti gli esponenti più di spicco della politica e dell’aristocrazia romana.

La scoperta della Villa risale a dei lavori a Piazza Flavio Gioia ed alla cripta della Chiesa di Santa Maria Assunta a Positano, sono stati riportati alla luce strutture murarie e tetti crollati appartenenti ad una villa marittima (databile tra il I sec. a.C. ed il I sec. d.C.), danneggiata prima dal terremoto del 62 d.C. e, successivamente, ricoperta dalle ceneri e pomici dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Le strutture della villa e parte delle decorazioni scultoree furono già rinvenute nel corso del Seicento e, successivamente, nella seconda metà del Settecento ad opera di Carlo Weber, l’architetto svizzero che seguiva i lavori di scavo a Pompei, Ercolano e Stabia per volontà di Carlo di Borbone. Negli anni Venti del ‘900, infine, un macellaio locale, nel risistemare la sua bottega limitrofa alla chiesa, ha riportato alla luce altre porzioni della villa.

Secondo il Della Corte la villa di Positano sarebbe appartenuta al gladiatore Posides Claudi Caesaris libertus (un liberto al quale lo stesso imperatore Claudio avrebbe donato la lancia pura, come premio per le conquiste contro i Britanni). Se tale teoria fosse vera, il nome di Positano potrebbe derivare proprio da Posides, in quanto la villa verrebbe considerata il “praedium posidetanum” (proprietà di Posides).