Positano, Hotel Le Agavi: una serata gourmet con gli chef stellati Tramontano e Carannante

Il trionfo dei sapori della nostra terra, un appuntamento all’insegna della cucina Mediterranea nell’incanto della Costiera Amalfitana. Quarto ed ultimo appuntamento con “Positano Gourmet, a cena con le stelle”, la rassegna culinaria che si svolge da tre anni al ristorante stellato Michelin “La Serra” dell’Hotel Le Agavi di Positano (via G. Marconi, 169 – www.leagavi.it – 089 81 19 80) con l’incontro di giovedì 10 ottobre alle ore 20,30 tra l’executive chef Luigi Tramontano e lo chef Angelo Carannante del Caracol di Bacoli.

Tra i due maestri del fornello c’è una bella amicizia: «Angelo era il sous-chef quando ero all’Excelsior Vittoria di Sorrento – racconta Tramontano – siamo stati tre anni insieme. Sarà bello rivedersi, durante l’anno non ci sono molte occasioni per sentirsi». E così i due torneranno a lavorare spalla a spalla per offrire ai loro ospiti il meglio della loro cucina. La cena verrà aperta da un tiramisù di porcini e una piccola brioche con spinaci e maionese al tartufo proposte dallo chef di casa, mentre Carannante risponderà con una mini airbaguette con prosciutto di tonno al miso e caviale Mujol seguita da una tuille di mais con ricotta di bufala, caffè e limone. Poi si prosegue con un gambero rosso marinato al Tosazu cicerchie e lime e gli spaghetti iodati a cura dello stellato di Bacoli, per chiudere con triglia, guanciale, cous-cous di cavolfiore marinato e carpaccio di cappesante, mousse di yogurt e zenzero con cuore di Malibù e ananas, e la sinfonia d’autunno di Tramontano. Come di consueto sarà tutto accompagnato dalla selezione di vini della sommelier Nicoletta Gargiulo.

Una chiusura in grande stile per la rassegna culinaria che incanta i palati dei suoi ospiti in una atmosfera magica a strapiombo sul mare. Una edizione che si è aperta a firme internazionali come quella di Romain Barthe e il meglio della ristorazione nostrana con Umberto De Martino e Theodor Falser, sempre nel segno della stella Michelin.

Menù del 10 ottobre

Aperitivo

– Tiramisù di porcini (Chef Luigi Tramontano)

– Piccola brioche con spinaci e maionese al tartufo (Chef Luigi Tramontano)

– Mini airbaguette con prosciutto di tonno al miso e caviale Mujol (Chef Angelo Carannante)

– Tuille di mais con ricotta di bufala, caffè e limone (Chef Angelo Carannante)

Menu

– Gambero rosso marinato al Tosazu cicerchie e lime (Chef Angelo Carannante)

– Spaghetti iodati (Chef Angelo Carannante)

– Triglia, guanciale, cous-cous di cavolfiore marinato e carpaccio di cappesante (Chef Luigi Tramontano)

– Mousse di yogurt e zenzero con cuore di Malibù e ananas (Chef Luigi Tramontano)

– Sinfonia d’autunno (Chef Luigi Tramontano)