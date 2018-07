Positano, giovedì una notte da non perdere al “Music on the Rocks” con “Beefcake”: protagonisti Alessandro Cecchi Paone e Vittoria Schisano!

Continuano i grandi appuntamenti al Music On The Rocks di Positano. Il locale, come sappiamo, è un vero e proprio punto fermo della movida campana e non solo: è dai più considerato un vero e proprio fiore all’occhiello della perla della Costiera Amalfitana, in special modo dopo il rinnovamento tanto voluto da Peppe Russo “Black”. Un rinnovamento che punta ad una clientela totalmente diversificata che si estende fino al bar “Fly” e all’esclusivo ristorante “Rada”.

Giovedì 12 luglio ancora una volta si terrà un evento che farà parlare tantissimo e che ha già attirato l’attenzione di molti curiosi e addetti ai lavori. Si terrà una serata chiamata “Beefcake” con la speciale partecipazione di Vittoria Schisano e con la conduzione di Alessandro Cecchi Paone, che in Positano, come si sa, ha trovato una sua seconda famiglia.

Vittoria è una modella speciale nata e cresciuta a Pomigliano d’Arco. Speciale perché è nata con il nome di Giuseppe Schisano. Dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti nel campo della recitazione, nel 2011 tramite un’intervista al Corriere della Sera dichiarò di aver intrapreso il percorso per cambiare sesso: da qui cambiò anche il nome, in Vittoria Schisano, appunto. Nel febbraio 2016 è diventata la prima donna che ha fatto un percorso di transizione ad apparire sulla copertina dell’edizione italiana di Playboy.

Un evento attesissimo, quindi, che si terrà nel locale che è nato nel lontano 1972, quando viene inaugurata la discoteca “Music On The Rocks”, una delle più belle e originali del mondo, ricavata all’interno di una grotta, sulla spiaggia appunto, di Positano. Arredamento assolutamente in linea con l’atmosfera pazzesca che viene offerta dalle onde del mare attraverso le grandi arcate del dancefloor. Splendidi anche gli effetti di luce. Il tutto accompagnato dalla migliore musica di genere, con dj che provengono da tutta Europa.