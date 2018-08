Positano. Festeggiamenti in onore di S.Maria Assunta

ARCIDIOCESI DI AMALFI – CAVA DE’TIRRENI

Parrocchia Santa Maria Assunta Incoronata

Solennità di Santa Maria Assunta

Regina di Positano

5-22 AGOSTO 2018

5 AGOSTO, DOMENICA

“Esce à Maronna”

Ore 19.30 – Chiesa Madre S. Maria Assunta

Solenne celebrazione Eucaristica, esposizione della statua

della Madonna, inizio del novenario. Al termine della

celebrazione, processione fino alla Chiesa dei Mulini con la

Reliquia di San Giovanni Paolo II e congedo.

6-13 AGOSTO

Novenario

Ore 06.30: Rosario, Santa Eucarestia.

Ore 07.00: Santa Eucarestia.

Ore 18.30: Rosario, Coroncina, Santa Eucarestia.

Le celebrazioni liturgiche saranno animate dalle comunità

parrocchiali della Forania.

6: Comunità di Conca dei Marini.

7: Coro della” Chiesa Nuova”.

8: Congrega “Ave Gratia Plena” in pellegrinaggio da Arola.

10: Comunità di Montepertuso.

11: Comunità di Vettica di Praiano.

Ogni sera al termine della celebrazione eucaristia offerta

dell’incenso alla Vergine di Positano e “buonanotte a Maria”.

10 AGOSTO, VENERDÌ

“Dell’aurora Tu sorgi più bella”

Ore 5.00 – Piazza dei Racconti

Concerto all’alba, diretto dal maestro Alfonso Todisco,

con l’Orchestra Sinfonica “Artemus Ensemble”.

14 AGOSTO, MARTEDÌ

“A vigilia r’a Maronna”

“Vidi nel cielo un segno prodigioso: una donna

vestita di sole, ammantata di luce”.

Ore 09.30 – Chiesa Madre S. Maria Assunta

Solenne celebrazione, presieduta da sua Ecc. Rev.Ma

Mons. Orazio Soricelli, segue alzata del Quadro.

La mattinata sarà allietata dal Concerto Bandistico “Città di Minori”.

Ore 19.30: Rievocazione dell’Arrivo del Quadro

della Madonna Bizantina.

Il popolo festante con le autorità religiose, civili e militari

accoglie L’Icona Bizantina sul pontile della Spiaggia

Grande e in processione si reca alla Chiesa Madre, dove

sarà dato l’annuncio della festa e la celebrazione dei Primi

Vespri della Solennità dell’Assunta, Santa Comunione,

offerta dell’Incenso e benedizione.

Segue sul Sagrato della Chiesa secondo la tradizione positanese

“pane e melone”, con intrattenimento di Colonne Sonore da

parte del Concerto Bandistico Città di Salerno”.

15 AGOSTO, MERCOLEDÌ

Assunzione della Beata Vergine Maria

“Grandi cose di Te si cantano, o Maria:

oggi sei stata assunta sopra i cori degli Angeli e

trionfi con Cristo in eterno”.

Ore 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.30 – 11.00:

Sante Messe in Parrocchia.

Ore 8.30: Chiesa Nuova Santa Eucarestia.

Ore 18.00: “Cento Croci, Cento Ave Maria”.

Ore 19.00: Canto del Rosario.

Ore 19.30: Celebrazione Eucaristica dal Can.co Sac.

Paquale Vanacore, segue processione della venerata

statua della Madonna Regina di Positano per strade

della nostra comunità. Al rientro canto del Salve

Regina e delle Litanie Lauretane.

Ore 24.00: Sullo specchio del mare, spettacolo

pirotecnico della Ditta Senatore.

Allieterà questo giorno di festa il Concerto Bandistico “Città di

Chiusano San Domenico”. La suggestiva illuminazione è curata

dalla Ditta Donnarumma.

22 AGOSTO, MERCOLEDÌ

Maria Regina di Positano

“Se ne trase ‘a Maronna”

Ore 19.00: Canto del Rosario.

Ore 19.30: S. Eucaristia tra l’Ottava della Solennità

di ringraziamento ricordando Don Raffaele Talamo.

Deposizione della Venerata Statua della Madonna

nella Cappella Stellata. Discesa del Quadro.