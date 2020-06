Positano. Festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie Montepertuso

Festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie Montepertuso.

In quest’anno difficile, che mette a dura prova la nostra comunità, sentiamo ancora di più il bisogno di unirci nella preghiera.

Rincuorati dalla certezza e dall’augurio di tornare presto alle nostre tradizioni, invitiamo tutti a partecipare alle funzioni religiose; che si svolgeranno ovviamente con le opportune precauzioni e nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Dei festeggiamenti differenti nello svolgimento ma non per questo meno sentiti o emozionanti quelli che si svolgeranno quest’anno. Sotto lo sguardo benevolo della Nostra amata Madre ci riuniremo nella preghiera con la consapevolezza che “Dio sa che cosa sarà il domani: perciò non dobbiamo avere paura.”

Con questa certezza invitiamo la popolazione ad abbellire “A FESTA” terrazzi e abitazioni come segno di speranza e partecipazione.

Il Parroco e i volontari.