Positano festeggia la madonna Assunta

Positano festeggia la Santa Maria Assunta in Cielo. Anche quest’anno, come da tradizione, la Chiesa ha preparato un ricco programma eventi per festeggiare la santa Patrona della Spiaggia Grande.

Dopo i festeggiamenti di San Vito, San Pietro, della Madonna delle Grazie, di Santa Margherita a Fornillo e di San Giacomo, la città Verticale è pronta per celebrare il 14 e il 15 agosto l’860° anniversario dell’Arrivo del Quadro della Madonna a Positano (1159-2019).

In questa solenne ricorrenza è prevista, per l’860mo anniversario la rievocazione dell’arrivo dell’Icona Bizantina domenica 14 agosto alle ore 20.30, con l’accoglienza a Vettica di Praiano, processione via mare allo scoglio “Mamma e Figlio”, e arrivo al molo L. Massine, concerto di Flo Cangiano e al termine solenne processione verso la Chiesa. Invito pertanto con piacere la S.V. a voler collaborare, rendendo le vostre strutture alberghiere più belle e luminose del solito, al passaggio della processione sul mare.

Anche quest’anno il calendario sarà ricco. Potrete trovarlo di seguito in italiano ed in inglese :