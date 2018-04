Positano, domenica prossima grande evento organizzato da “Care the Oceans”: operazione fondali puliti

Domenica prossima, 22 aprile, si terrà un evento molto importante per il territorio della Costiera Amalfitana, in particolare di Positano. Un evento organizzato dall’associazione di volontariato “Care the Oceans” che è composto da un gruppo di amici, di subacquei, di professionisti nel settore della subacquea, delle scienze biologiche e delle scienze psicologiche, sociali e comunicative a cui il tema della difesa della flora e fauna dei fiumi, dei mari e dei laghi sta molto a cuore.

Il gruppo di volontari si riunirà per la pulizia di spiagge e fondali di Positano. L’incontro è previsto alle ore 9 presso il Molo: saranno presenti, oltre alla Care The Oceans, anche GOS CC, Psai Italia, Tsa Italia. L’evento è patrocinato dal Comune di Positano e dall’ASD Positano Diving Center, con la collaborazione della “Multiservice Positano”, leader nel settore della pulizia, manutenzione e potatura e specializzata anche nella pulizia e manutenzione delle spiagge pubbliche e degli arenili.

Seguirà anche una prova di uso defibrillatore e salvataggio in mare.