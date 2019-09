Positano. Domenica la carica delle “500” ed il primo memorial “Tonino Ercolano”

Positano. Una marea di “500” invaderà con i suoi colori e la sua gioia la perla della Costiera amalfitana. I “nostri” continuano a portare avanti una delle più belle manifestazioni per gli appassionati in Campania e in Italia.

Il programma di domenica 6 ottobre è collaudato, ci si vede al Garage Mandara qui, dopo una colazione offerta dall’organizzazione, si fa la meravigliosa sfilata nel paese della Costa d’ Amalfi e poi pranzo all’ Incanto di fronte al mare .

Alle 16 poi la festa con la torta in spiaggia concluderà una giornata di socialità e amicizia.

L’undicesimo meeting vedrà un momento di forte emozione col ricordo a uno degli storici appassionati di “500” di Positano, scomparso di recente, il nostro Tonino Ercolano.

Complimenti da Positanonews come sempre ragazzi è una festa.