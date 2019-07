Positano, domani serata “Amame Like a Rockstar” al Music on the Rocks: tantissimi gli ospiti

Entra sempre più nel vivo l’estate del Music on The Rocks di Positano. All’esclusivo locale che è diventato un vero e proprio punto fermo della movida campana e non solo, e che è dai più considerato un vero e proprio fiore all’occhiello della perla della Costiera Amalfitana, non c’è spazio per chi non abbia voglia di divertirsi. Come sappiamo, dopo il rinnovamento voluto da Peppe “Black” Russo, il locale è divenuto famoso in tutto il Mondo e ogni anno accoglie tantissimi vip internazionali che scelgono il Music per divertirsi in compagnia.

Domani sera, mercoledì 17 luglio, è prevista lo speciale evento “Amame Like a Rockstar“, con tantissimi ospiti: da Amed Key a Kokob, da Max Zotti a Black Angels. L’ingresso è gratis per le ragazze fino all’una.

MUSIC ON THE ROCKS

Via Grotte dell’Incanto 51 – spiaggia Grande di Positano

