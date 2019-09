Positano . “Divertimenti Musicali” in Piazza dei Racconti con Marianna Meroni e i fiati della “Nuova Orchestra Scarlatti”

Positano . Secondo appuntamento dal non perdere del “Festival Barocco” . “Divertimenti Musicali” in Piazza dei Racconti con Marianna Meroni e i fiati della “Nuova Orchestra Scarlatti” di Napoli . Un appuntamento da non perdere questo SABATO 21 SETTEMBRE ORE 20,00 PIAZZA DEI RACCONTI musiche di: Handel, Quantz, Haydn, Farkas, Ibert. Al Cembalo Marianna Meroni, docente di clavicembalo e musica d’insieme presso il liceo musicale “Palizzi” di Napoli, con un percorso straordinario di calibro nazionale è un orgoglio per Positano e la Costa d’ Amalfi, al clarinetto: Gaetano Russo, direttore artistico della “Nuova Orchestra Scarlatti”.

