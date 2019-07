Positano, continua l’estate infuocata del Music on the Rocks: stasera serata “Black on”

Continua l’estate di fuoco del Music on The Rocks. Dopo il successo delle scorse settimane, dove è stato protagonista persino il grande Jimmy Sax, continuano gli eventi esclusivi in quella che è considerata da tutti una delle più belle discoteche d’Italia. Questa sera si terrà l’evento “Black On”, con protagonisti Dj Amed Key, Kokob & Max Zotti; voice di Gianluca Gallo e live show di Marco Rovezzi.

L’esclusivo locale è diventato un vero e proprio punto fermo della movida campana e non solo, ed è dai più considerato un vero e proprio fiore all’occhiello della perla della Costiera Amalfitana. Qui non c’è spazio per chi non abbia voglia di divertirsi. Come sappiamo, dopo il rinnovamento voluto da Peppe “Black” Russo, il locale è divenuto famoso in tutto il Mondo e ogni anno accoglie tantissimi vip internazionali che scelgono il Music per divertirsi in compagnia.



MUSIC ON THE ROCKS

Infoline +39 3336565269 Antonio Attanasio