Positano: Concorso Lirico in memoria di Maria Collina 2a edizione .

L’associazione Posimuse con il patrocino del Comune di Positano presenta il Concorso Lirico Maria Collina 2a edizione .

Un concorso dedicato alla memoria del soprano di Positano, conosciuto per le sue virtù vocali ed artritiche, nonché umane.

Il concorso si prefigge di valorizzare, e quindi premiare, alcune specifiche qualità in un cantante: sensibilità interpretativa, capacità di interiorizzare, il contenuto musicale e poetico del testo, presenza scenica. Tutte qualità che contraddistinguevano Maria Collina.

Per info cell 331 57 25853

La domanda di ammissione e i sotto indicati documenti dovranno essere inviati entro il 30 giugno all’indirizzo di posta concorsomariacollina@gmail.com

Il concorso è articolato in un’unica prova e si terrà a Positano due giorni consecutivi ,il 6 e 7 luglio ,uno per la prova e l’altro per il concerto dei vincitori.