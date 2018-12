Positano. Il Christmas Time con il torneo di pesca “Enzo D’Urso”, i mercatini e la Tradizione della Chiesa Nuova

Positano. Tantissime iniziative oggi nella perla della Costiera amalfitana . Questa mattina Domenica 16 dicembre si sta tenendo presso la Spiaggia grande il X torneo di pesca “Enzo D’Urso”, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Molto importante e sentita questa edizione, come ci ha spiegato Emanuele Cafiero, siamo alla decima edizione e gli organizzatori hanno fatto davvero un grande sforzo .

Intanto in Piazza dei Racconti , il nuovo stupendo spazio creato dall’amministrazione di De Lucia, raggiungibile tramite l’accesso fra il Parcheggio Mandara e il Parcheggio Di Gennaro, da Via Pasitea, venti metri prima di arrivare in Piazza dei Mulini , si potranno ancora acquistare ceramiche, angioletti, addobbi natalizi e tanto altro ancora, grazie ai mercatini che fanno da cornice alla piazza. Fantastica poi l’idea di una tensostruttura dove si fanno tante iniziative.

Alle ore 17:30 tutti alla Chiesa Nuova per la tradizionale festa natalizia del quartiere. “Il Natale della Tradizione alla Chiesa Nuova” prevederà anche un momento culturale che si articolerà in un convegno a cura della Dott.ssa Matilde Romito sui dipinti che ritraggono il quartiere nel XX sec. e in una mostra delle Opere di Michele Theile. Non mancheranno pietanze tipiche locali e buona musica folk napoletana con i Medina Band. Sarà davvero festa grande nel quartiere illuminato a festa