Positano Christmas Time: In piazza dei Racconti divertimento per i più piccoli e Luci per l’Africa

Venerdì 21 la Piazza dei Racconti, per il divertimento dei più piccini, ospiterà nuovamente la casa di Babbo Natale dalle ore 15:00.

LUCI PER L’AFRICA

Alle ore 18:30 la Piazza dei Racconti farà da sfondo ad una serata tutta dedicata alla beneficenza. Giunta alla sua VII edizione, “Luci per l’Africa”, è nata per aiutare chi nella vita non ha avuto molta fortuna, i fondi raccolti, infatti, saranno destinati all’ Orfanotrofio Saint Gerard Maiella di Porto-Novo in Benin.

Durante la serata, sarà possibile assaggiare e degustare piatti tipici della tradizione e non mancherà, ad allietare ed intrattenere tutti i presenti, la musica popolare del gruppo de’ Tamambulanti.

All’interno della chermesse il prestigioso Premio ideato da Positanonews, alla sua terza edizione: “ Lo sportivo dell’anno.”

Inviato da iPhone