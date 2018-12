Positano Christmas Time: gli eventi natalizi del 22 dicembre

Continua il Christmas time a Positano.

Alle ore 10:00 si terrà il torneo di Tiro con l’Arco presso la Spiaggia Grande.

A seguire, per tutti i nostri bambini, in Piazza dei Racconti, dalle ore 15:00 ci sarà nuovamente il villaggio di Babbo Natale.

Alle ore 18:45, avrà luogo, in anteprima assoluta, una rappresentazione teatrale: “Storia di uno Schiaccianoci”, uno spettacolo de “Il Teatro nel Baule”. Questa rappresentazione è stata ideata, rappresentata e diretta da Sebastiano Coricelli e Simona Di Maio, con la partecipazione di Luca Di Tommaso.

Vi aspettiamo.