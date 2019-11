Positano. Il Bar Internazionale ospita Luigi Collina e “14 vedute di clavel” a dicembre

A Positano, la Torre di Fornillo – storica residenza dei primi del Novecento dell’architetto svizzero Gilbert Clavel – è un simulacro di collezionismo, avanguardia e arte del secolo scorso. La torre di Fornillo è uno dei luoghi più magici di Positano. Nel 1909 fu comprata e restaurata da Gilbert Clavel, architetto e raffinatissimo intellettuale svizzero. Fu negli anni Venti un cenacolo di letterati, pittori e musicisti, come Depero, Picasso, Cocteau, Marinetti, Prampolini e Norman Douglas. La torre, dopo la morte di Clavel, passò al fratello e in seguito fu venduta alla Principessa Santa Borghese Hercolani. Per comprendere meglio la storia di questo splendido luogo abbiamo parlato con Daniele Esposito, studioso di Clavel e storico custode della Torre.