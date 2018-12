Positano aria di Natale al Paradise col panettone di Giosuè e le Pako tombole. Ecco le date

Save the date a Positano in Costiera amalfitana si sente l’aria di Natale , non solo con le iniziative del Comune , che con l’amministrazione De Lucia ha dato vita ad un nuovo spazio centrale con la Piazza dei Racconti, fra mercatini e manifestazioni, ma al Paradise di Elio Rispoli col panettone artigianale di Giosuè Castellano, che fra le produzioni artigianali è una vera eccellenza artigianale, a numeri limitati e non industriali, e le Pako tombole. Allora il consiglio di Positanonews per passare una serata in allegria e vivere con i positanesi è proprio quello di andare a giocare una tombolata con Pasquale Cuccurullo, al secolo Pako. Ecco le date delle Pako tombole.

15-22-23-25-26-26-27 -28-29-30-1-2-3-4-5- e la grande finale il 6 gennaio

Nella foto Elio Rispoli, Giosuè Castellano e il suo fantastico staff e la pako tombola