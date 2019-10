Puliamo il mondo 2019. Tutti possiamo dare una mano. Unisciti a noi. Prima che sia troppo tardi

L’appuntamento per tutti alle ore 10.00 di sabato 19 ottobre al “Parcheggio Rosso” di Montepertusto. Da lì si proseguirà verso la Fontana Vecchia, passando per la Pineta, per ripulire la zona. Un occasione per migliorare la nostra città e salvaguardare l’ambiente. E’ consigliato indossare delle scarpe comode e dei pantaloni lunghi. Importante munirsi di acqua e merenda. Vi aspettiamo in tanti.