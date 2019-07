Positano. Alexis Lefèvre in concerto con Pippo Romero

Iniziera’ a Positano, sabato 24 agosto, in Piazza dei Racconti, la prima tournée italiana di Pippo Romero, tra i più singolari interpreti di chitarra acustica. Presenterà il suo nuovo album, Ideario.

Sarà poi a Napoli, martedì 27 agosto, alla Sala Assoli, e giovedì 29 agosto al

Mediterranean Adriatic Festival di Ancona.

Il tour proseguirà in Portogallo, Argentina e Canada.Pipo Romero è un compositore e chitarrista di Càdiz: le sue note si mescolano con i suoni di questa città andalusa, con le tante influenze che arrivano da diverse parti del mondo.

Nei suoi ultimi due album, Folklorico, e Ideario, flamenco, musica classica e folk, si

mescolano in uno stile che lo ha portato ai Festival del Jazz di Barcellona e di Cadice , al Folk Alliance di Montréal, e al Festival di Austin, in Texas.

Sul palco con lui, Alexis Lefèvre al violino, e Israel Katumba alle percussioni.

Lefèvre, violinista di livello internazionale, nato in Francia e cresciuto a Positano, ha fatto parte degli Ultra High Flamenco, e ha lavorato con artisti come Vicente Amigo, Tomatito e Raimundo Amador.

Israel Katumba, musicista di Cadice, ha accompagnato artisti come José Mercé, MiguelPoveda e Carmen Linares.