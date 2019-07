Positano, al Music on The Rocks arriva il grande Jimmy Sax!

Ancora eventi eccezionali al Music on The Rocks di Positano. L’estate non è mai stata così calda all’esclusivo locale, meta di tantissime celebrità ogni anno e tantissimi giovani che vogliono divertirsi nella perla della Costiera Amalfitana. Questo sabato, 20 luglio, arriverà il grande Jim Rolland, meglio noto come Jimmy Sax.

Jimmy è un incredibile sassofonista e intrattenitore specializzato nei generi freestyle house, deep, funk ed electro. È attivo in tutto il mondo, più di 1000 spettacoli in questi ultimi 4 anni (St Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, Nuova Delhi, Cancun). Più di 300.000 follower e 100 milioni di visualizzazioni su Youtube! È anche produttore e cantante di “The Durden Theory”, noti per le loro esibizioni dal vivo (in particolare quella durante l’Euro Final Cup in Francia).

Contatti:

Via Grotte dell’Incanto 51, spiaggia grande di Positano.

Raf di Monda – 3384138123

musicontherock.it – 089875874 – 3336565269