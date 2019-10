Positano, il 31 Ottobre la festa di Halloween per i più piccoli

Halloween è alle porte. La magnifica festa di origini celtiche è molto celebrata anche in Italia, soprattutto dai più piccoli (ma non solo) che ogni anno attendono con fervore di travestirsi da creature spaventose o bizzarre. Halloween è celebrata anche in Costiera Amalfitana, dove il forum dei giovani di Positano ha organizzato la festa a tema. L’Halloween Party si terrà appunto giovedì 31 ottobre alle ore 16:00 in Piazza dei Racconti. Tutti gli invitati potranno sfoggiare il proprio estro creativo, con i più piccoli che non vedono l’ora di pronunciare l’iconica frase “dolcetto o scherzetto?”