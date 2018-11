Positano: Per il 225esimo anniversario arrivano le reliquie di Santa Trofimena 21-22 novembre

Positano , Costiera amalfitana : Per il 225esimo anniversario arrivano le reliquie di Santa Trofimena Mercoledì 21 novembre e giovedì 22. La Chiesa Santa Maria Assunta accoglierà le Reliquie di Santa Trofimena in occasione dell’anno Celebrativo Speciale per il 225esimo anniversario del loro secondo ritrovamento.

“Con decreto della Penitenzieria Apostolica, dal 10 giugno al 27 novembre coloro che parteciperanno ai Sacri Riti, alla presenza delle Sacre Reliquie di Santa Trofimena, potranno ottenere l’indulgenza plenaria pregando secondo le intenzioni del Santo Padre”

Programma completo:

Mercoledì 21 novembre

ore 17,30 Accoglienza della Statua e delle Reliquie di Santa Trofimena in località Sponda provenienti da Praiano e processione fino alla Chiesa Madonna del Rosaria – Piazza Dei Mulini

ore 18,00 Santa Messa Solenne

Dopo la Messa, video proiezione del filmato della Ricognizione delle Sacre Reliquie (1993)

Giovedì 22 novembre

ore 7,30 Chiesa Madonna del Rosario – Piazza dei Mulini, Santa Messa

ore 9, 30 Chiesa Madonna del Rosario – Piazza dei Mulini, Santa Messa e venerazione delle Sacre Reliquie

ore 16,30 Celebrazione di saluto e partenza da Positano per Amalfi.