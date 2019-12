Porta la tua letterina ed incontra Babbo Natale alla Cartoleria Sorrento

Imbuca la tua letterina alla Cartoleria Sorrento in compagnia di Babbo Natale, fai la foto e la stampiamo noi ! Per te un simpatico omaggio. Evento per bambini, per grandi, per grandi bambini. Solo da Cartoleria Sorrento, Polo Commerciale Aurora – CONAD – Corso Italia Sant’Agnello, di fronte alla ‘Piazza Mercato’ di Piano di Sorrento. Tutta la settimana puoi venirci a trovare, imbucare la letterina e ricevere l’omaggio e fare la foto con lo speciale foto frame di Natale, sabato 21 incontro speciale con Babbo Natale.