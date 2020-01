“Poiéin ˮ. A Salerno pause creative fino al 20 gennaio

Il giorno 10 gennaio 2020 ore 17 presso il maestoso Arco Catalano di Palazzo Pinto a Salerno, nel cuore antico della città, in via dei Mercanti, con il patrocinio della Provincia di Salerno, apre la mostra d’arte contemporanea “POIÉIN”.

Circa 40 le opere in esposizione di 4 artisti uniti in un unico progetto :Adriana Ferri, Angelo Fortunato, Santino Trezza e la giovane ma già promettente Enrica Maria Aiello ognuno dei quali, con tenacia e sapienza tecnica, ha dato forma e colore alla sensazione ch’entro gli rugge.

Due arti pittura e scultura originati dalla stessa materia del fare, del creare , forme diverse e specifiche dell’antico poiéin, in uno spazio creativo condiviso.

Ancora una volta i differenti linguaggi creativi della pittura e della scultura , si abbracciano , si confrontano si contaminano e dialogano.

Proposte al pubblico quadri e sculture di ottima fattura con tecniche varie e tematiche eterogenee frutto della passione degli artisti esponenti che mettendosi in gioco vogliono condividere e comunicare attraverso il poiéin le proprie emozioni, il proprio estro.

La mostra , ad ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17 alle 21 fino al 19 e 20 Gennaio.