Vico Equense – Torna la festa dedicata all’arte bianca pensata per valorizzare il lavoro dei maestri pizzaioli e dei migliori produttori locali. Organizzata dalla Città di Vico Equense, in collaborazione con l’Associazione “Pizza a Vico”, la manifestazione è in programma il 7, 8 e 9 aprile 2019 dalle ore 19.00 alle 23.30. Sono 26 le pizzerie protagoniste di questa quarta edizione, durante la quale i grandi artigiani dell’impasto proporranno al pubblico le loro specialità, con un occhio di riguardo alle materie prime del territorio. Oggi la pizza è un simbolo conosciuto in tutto il mondo e i maestri pizzaioli di Vico hanno contribuito a scrivere una pagina indelebile della storia di questo alimento. La conferenza stampa di presentazione dell’evento – con una dettagliata spiegazione delle differenze tra la pizza vicana e quella napoletana ad opera delle rispettive associazioni di pizzaioli – si terrà giovedì 4 aprile alle ore 11 al Castello Giusso e interverranno il sindaco Andrea Buonocore e l’assessore al turismo Lucia Vanacore. Tra le novità dell’edizione 2019 il “trenino del gusto”, in programma per domenica 7 aprile. Si tratta di un tour enogastronomico tra le bellezze paesaggistiche delle borgate, arricchito dalla degustazione di prodotti locali. Invece, lunedì 8 e martedì 9 andrà in scena il primo trofeo Luigi Dell’Amura, intitolato allo storico fondatore della “Pizza a Metro”. I pizzaioli che si iscriveranno potranno contendersi sei posti al Campionato Mondiale del Pizzaiuolo 2019 attraverso un contest dedicato alla pizza vicana, che li vedrà impegnati nell’infornare la tradizionale Margherita e una pizza “creativa”.

In occasione dei tre giorni dedicati alla pizza, saranno aperti i principali siti turistici cittadini quali il Museo Asturi (MAAAM), l’Antiquarium “Silio Italico”, il Museo del cinema e del territorio della Penisola Sorrentina, l’Arciconfraternita dell’Assunta, la Chiesa della Santissima Annunziata e la Chiesa di Punta Mare. Le pizzerie protagoniste di questa nuova edizione sono: Al Buco, Al Solito Posto, Cerasè, il Covo del Buongustaio, Cuore di Pizza, da Cardone, da Franco, da Gighetto, da Giovanni, Frate Cosimo, il Casale del Golfo, il Cavallino (Gluten free), la Piazzetta, l’Angolo, l’Isola, Ma che bontà, Momenti di Gusto, Mordi e Fuggi, Oasi Saltimbocca, Pizza a Metro, Pizza Taxi, Saporì, Terra Mia, Tigabelas, Titos e Torre Ferano. Sponsor prestigiosi hanno deciso di sostenere la manifestazione. Gli utili saranno devoluti per scopi benefici e promozionali.