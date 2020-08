PIROTECNICA SORRENTINA ALLA Terza edizione di Stelle di Fuoco, il Campionato italiano di Fuochi d’Artiﬁcio

La Pirotecnica Sorrentina è stata selezionata e parteciperà al Campionato Italiano di Fuochi d’artificio 2020. Proprio in questa estate speciale in cui per protocollo anticovid gli spettacoli in Penisola Sorrentina amalfitana sono interdetti, o limitatamente proponibili, Rocco e Peppe andranno a presentare le loro capacità e bravura al pubblico internazionale di Cinecittà.

Siamo giunti alla terza edizione, con una scoppiettante settimana, di Stelle di Fuoco il Campionato italiano di Fuochi d’Artificio, l’evento con i fuochi più belli e potenti d’Italia. Consiste in una vera e propria competizione agonistica basata sul meglio che l’ingegno, l’arte e la tecnica di ciascun team metteranno in campo per sorprendere lo spettatore con scenografie avvincenti e multiformi. Il parco divertimenti Cinecittà World che ospita l’evento sarà aperto con tutte le proprie attrazioni sino a notte.

Ogni sera, dalle ore 22,30 circa, emozionante gara tra 3 fantasmagorici spettacoli pirotecnici consecutivi di diversa tipologia con multi-postazioni di lancio radiocomandate e partenze simultanee che accenderanno meravigliose coreografie di fuochi d’artificio di grandi dimensioni.

La prima tipologia di spettacolo è Piromusicale, ossia fuochi d’artificio abbinati a famose Hit e a colonne sonore cinematografiche. La seconda tipologia è uno spettacolo Piroemozionale con effetti scenografici a distanza ravvicinata. Infine la terza tipologia è lo spettacolo Pirogiga, uno spettacolo pirotecnico con fuochi ultrapotenti che concluderà ogni serata dell’evento. Tre stupefacenti performance che segneranno l’apice delle evoluzioni piriche.

Una giuria tecnico-artistica composta da 5 esperti decreterà il vincitore e assegnerà i trofei dal primo al terzo classificato e il trofeo del Pubblico sia per la sezione Piroemozionale che per la sezione Pirogiga.

Infine, nella competizione pirotecnica è stato messo in palio il trofeo “La scarica pirotecnica più potente d’Italia” abbinato ad un premio in denaro di €. 3000 che verrà assegnato al concorrente che per qualità, design e poderosità realizzerà una sbalorditiva conclusione dello spettacolo pirotecnico.

Questa terza edizione è arricchita come lo scorso anno da un ricco villaggio di Street Food di alta qualità ulteriromente implementato dal quale potrai ammirare i tre spettacoli pirotecnici consecutivi, mangiando ai tavoli all’aperto al centro del Parco (oltre 1500 posti al tavolo fino ad esaurimento disponibilità).Scopri le specialità Street Food nell’apposita sezione.

PROGRAMMA SPETTACOLI PIROTECNICI

Accensioni dalle ore 22:30 circa

SABATO 08 AGOSTO:

Piromusicale ditta PIROTECNICA 2R di Raffaele Roberto da Guidonia Montecelio (RM)

di Raffaele Roberto da Guidonia Montecelio (RM) Gara piroemozionale ditta COLONNELLI FIREWORKS da Nepi (VT)

da Nepi (VT) Gara Pirogiga ditta PIROTECNICA CAVOUR di Boccia Vincenzo da S. Giuseppe Vesuviano (NA)

DOMENICA 09 AGOSTO:

Piromusicale ditta PIROTECNICA COLONNELLI dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM)

dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM) Gara piroemozionale ditta CAFAROTTI FIREWORKS da Velletri (RM)

da Velletri (RM) Gara Pirogiga ditta LUCIDI FIREWORKS da Nettuno (RM)

LUNEDÌ 10 AGOSTO:

Piromusicale ditta PIROTECNICA COLONNELLI dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM)

dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM) Gara piroemozionale ditta PIRO.G. di Ettore Ghibaudo da Brondello (CN)

di Ettore Ghibaudo da Brondello (CN) Gara Pirogiga ditta PIROTECNICA COLONNELLI dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM)

MARTEDÌ 11 AGOSTO:

Piromusicale ditta PIROTECNICA COLONNELLI dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM)

dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM) Piroemozionale ditta PIROLUX di Fabio Lucini da Nettuno (RM)

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO;

Piromusicale ditta PIROTECNICA COLONNELLI dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM)

dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM) Piroemozionale ditta STAR FIRE FUOCHI TOSCANA di Salvatore Schillaci da Calenzano (FI)

GIOVEDÌ 13 AGOSTO:

Piromusicale ditta PIROTECNICA COLONNELLI dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM)

dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM) Gara Piroemozionale ditta POLVERE DI STELLE di Fabiola Montana da Aprilia (RM)

VENERDÌ 14 AGOSTO:

Piromusicale ditta Pirotecnica Colonnelli dei F.lli Andrea e Marco da Moricone (RM)

Gara piroemozionale ditta PIROTECNICA SORRENTINA Srl di Rocco Marsella e Dell’Aversano Giuseppe, da Sant’Agnello (NA)

Gara Pirogiga ditta DI MATTEO FIREWORKS EVENTS da Villa Literno (CE)

SABATO 15 AGOSTO:

Premiazione

Grandioso Spettacolo Piromusicale di chiusura “RISING SUN” a cura della

ditta PIROTECNICA SORRENTINA di Rocco Marsella da Sant'Agnello (NA) e Dell'Aversano Giuseppe

da Sant’Agnello (NA)

