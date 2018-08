Pineto (TE). “Villa Filiani”. Forte successo dell’evento “INFLUENZE Art and Fashion” a “Villa Filiani”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Forte successo dell’evento “INFLUENZE Art and Fashion” a “Villa Filiani” a Pineto (Teramo).

Con il patrocinio del Comune di Pineto (TE) e la partecipazione di vari e responsabili sponsors, ci sarà, dal 29 luglio al 4 agosto 2018, con apertura 19.30 -24.00, la rassegna “INFLUENZE – Art and Fashion”.

Lo scopo primario di questa mostra, a Villa Filiani, nel Comune di Pineto (Teramo), progetto d’intesa tra l’artista informale Sonia Babini e la brava stilista Mariateresa Carletti Couture, ora operativa a Sassari, è di dimostrare come una fantasia creativa sulla tela possa essere proiettata, su stoffa, sul corpo femminile.

Pineto, che è una stazione climatica teramana molto accorsata, ha atteso la felice occasione dell’inaugurazione, fissata per il 29 luglio 2018, alle ore 21, dell’evento estremamente singolare, e particolarmente atteso.

Grandissima partecipazione sin dalle battute iniziali, ressa di fotografi e di video-operatori.

E’ interessante la mostra di Sonia Babini, con gli esiti della sua ultima produzione, ed è intrigante la sequenza di modelli di Mariateresa Carletti.

Solo pochi giorni per poter visionare questi due aspetti della creatività di due donne impegnate.

Da vedere; assolutamente, da non perdere.

Sino al 4 agosto 2018.

Maurizio Vitiello