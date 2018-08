Il “Piccolo Donchisciottesco Festival della Poesia” è nato tre anni fa per cercare di capire se c’è ancora oggi uno spazio per la poesia, qual è il suo rapporto con le altre forme d’arte ed in modo particolare con la canzone.

Consapevoli dell’avvertenza di Platone che “Le cose belle sono difficili”, i promotori dell’iniziativa donchisciottescamente vogliono provarci ancora.

22, 23 e 24 Agosto, Meta.

Il Festival si divide in tre serate che si svolgeranno in incantevoli giardini del comune di Meta.

Prima serata – 22 agosto, ore 20 (Giardino della Gallina Felice, via Caracciolo 11)

In un’atmosfera suggestiva, verranno ascoltate poesie lette da autori o amatori.

Seconda serata – 23 agosto, ore 20 (Giardino di Polli, via Cesina 15)

Si ascolteranno poesie e canzoni modulare su inedite risonanze fra Sacro e Profano.

Terza serata – 24 agosto, ore 20 (Giardino della Casa Comunale, via Municipio 7)

Si rifletterà – dietro lo stimolo di brevi interventi – sul linguaggio poetico, in particolare nelle sue evoluzioni più recenti. A seguire, verranno premiate le poesie vincitrici del nostro concorso poetico “Le vite che abbiamo in sospeso”.