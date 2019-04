Piano di Sorrento: Zio Sam, il posto giusto per passare le feste di Pasqua in compagnia

Per le feste di Pasqua, il ristorante Zio Sam è il posto giusto per passare un momento di relax in compagnia della famiglia o degli amici.

Accoglienza e gentilezza sono di casa e la simpatia dello staff, poi, è un tocco di classe, una ciliegina sulla torta.

Qui puoi trovare i prodotti del nostro territorio a chilometro zero, con una ristorazione a base di grandi classici della cucina italiana e partenopea, sia di mare che di terra, barbecue eccezionali e l’immancabile pizza napoletana, un must del ristorante.

Zio Sam è aperto sia a Pasqua che a Pasquetta.

Ecco i menù:

Menù di terra (40€):

Antipasto Pasquale

Prodotti Locali

Salumi, formaggi e uovo sodo, verdure e Casatiello

Primi

Lasagna Cotta nel Forno

Crepes ai Carciofi

Paccheri alla boscaiola

Secondi

Agnello al Forno

Cosciotti di Maialino al forno

Trittico: Salsiccia, Agnello e Cosciotto

Patate/Fave/Insalata

Pastiera Gigante di propria produzione

Acqua e Vino

Menù di mare (45€):

Antipasto Pasquale

Misto di Mare

Primi

Paccheri ai frutti di mare

Secondi

Misto di Pesce alla Brace con Insalata

Dolce

Acqua e Vino

Per i bambini prosciutto e bocconcino, lasagna, salsiccia e patate, profitteroli e bibite.

Inoltre Zio Sam è aperto anche il 25 aprile ed il 1° maggio.

Trovi Zio Sam in Via caposcannato n 1 80063 Piano di Sorrento – Colli di San Pietro