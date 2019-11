Piano di Sorrento. Viola Ardone presenta il suo nuovo romanzo “Il treno dei bambini”

Piano di Sorrento. Giovedì 28 novembre alle ore 18.00 presso la Sala eventi della Libreria Mondadori, in Piazza Cota, Viola Ardone presenta il suo nuovo romanzo “Il treno dei bambini”. E’ una storia che riguarda Napoli in un momento storico particolare e importante, ovvero il periodo in cui la città e l’Italia uscirono dalla guerra, povere ma con una dignità enorme. Siamo negli anni tra il 1946 e il 1952 e le condizioni di vita di tantissimi bambini, soprattutto al Sud, erano davvero difficili, molto dure. Il Partito Comunista Italiano insieme all’Unione Donne Italiana pose in essere un’operazione di grande sensibilità e portò per alcuni mesi tutti i bambini dai 4 ai 12 anni, senza i genitori oppure che vivevano per strada nelle Marche ed in Emilia Romagna, affidandoli a delle famiglie che se ne prendessero cura nel periodo invernale. Tra questi bambini c’è il protagonista del romando, il piccolo Amerigo dei Quartieri Spagnoli il quale sale su un treno insieme a tantissimi altri bambini, lascia la sua famiglia ed arriva ad Ancona. È quindi il viaggio di crescita, di formazione di un bambino che si trova a essere solo, senza riferimenti abituali. Vede fuori dal finestrino il mondo che scorre, per la prima volta la neve, è tutto diverso, va verso l’ignoto. Quando arriva lì, nella nuova città, nella nuova famiglia, è stranito dalla lingua che non è il dialetto, deve fare i conti con un sentimento gigantesco come l’ipotesi di essere stato abbandonato dalla sua famiglia, ma in realtà è per il suo bene, per la sua sopravvivenza.