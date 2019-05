Piano di Sorrento: A Villa Fondi un convegno indetto dagli avvocati di Torre Annunziata

Il giorno 23 maggio alle ore 15,30 presso la sala dell’’ottocentesca Villa Fondi di Piano di Sorrento,si terrà il convegno “La carta dei diritti dei figli dei genitori separati, l’importanza del ruolo emotivo e giuridico dei figli nella separazione” indetto dall’ordine degli avvocati di Torre Annunziata e dalla commissione famiglia e minori Coa di Torre Annunziata. Gli eventi in programmazione della commissione famiglia e minori coordinata dall’avv. Tania Caputo, sono massima espressione dell’opera di sensibilizzazione della politica del Presidente dell’ordine degli avvocati Gennaro Torrese, che ha fortemente voluto un organo competente sul delicato tema del diritto di famiglia, un tavolo di associazioni esperte, al suo interno avvocati, mediatori e giornalisti a confronto per la realizzazione di progetti ed iniziative. L’istituzione della commissione Famiglia e minori, la realizzazione del progetto “In Tribunale con mamma e papà” su proposta della commissione pari opportunità dell’ordine presieduta dall’avv. Gabriella SpadaroSapari con l’apertura della ludoteca rivolta agli iscritti e la stanza dedicata alla mediazione familiare con sportello di front office gestito dalla camera minorile , sono il risultato di un fattivo impegno per la realizzazione di idee a sostegno della classe forense e della collettività, concretizzatesi nell’inaugurazione di una sede interamente dedicata alla famiglia nei pressi del Tribunale di Torre Annunziata. Tra i relatori Il presidente della sessione minorenni persone e famiglia della Corte di Appello di Napoli Maurizio Stanziola, l’Avvocato Rosita Saporito presidente della Camera Minorile del Tribunale di Torre Annunziata, la dottoressa Antonella De Sivio Assistente sociale del Comune di Sant’Agnello, la presidente nazionale dell’associazione europea mediatori familiari (AEMeF) Gabriella Vigliar che illustrerà l’importanza del valore della responsabilità genitoriale e la centralità del minore nel delicato percorso della separazione tra i coniugi seguirà a conclusione un workshop a cura di Franca Silveri presidente FMF del centro di formazione in mediazione familiare su come comunicare ai figli che mamma e papà vogliono lasciarsi. Un laboratorio interattivo, non solo per gli addetti ai lavori ma per tutti coloro che vogliono confrontarsi con i propri figli. L’evento è accreditato presso l’ordine degli avvocati e presso le associazioni di mediazione familiare con crediti formativi. L’associazione Cypraea presieduta dalla professoressa Cecilia Coppola, presenterà alcuni lavori dei ragazzi del liceo artistico F.Grandi di Sorrento che hanno voluto esprimere le loro emozioni e i loro disagi sulla separazione dei genitori. L’evento sarà moderato dalla giornalista e vice presidente dell’associazione AEMeF macroregione sud Francesca Di Nola