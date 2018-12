Piano di Sorrento: ritorna la “Karate Line Christmas Cup”

Dopo il grande successo della scorsa edizione, ritorna la “Karate Line Christmas Cup”, una competizione amichevole dedicata a piccoli e giovani karateka, che si terrà domenica 16 dicembre 2018, alle ore 10.00 presso la Scuola Media “Carlo Amalfi”, a Piano di Sorrento.

Quest’anno le sorprese in ballo sono tantissime e al momento possiamo rivelarvi solo di una tenerissima mascotte natalizia!

Come ormai di consuetudine, l’evento è organizzato dall’omonima ASD Karate Line, guidata dal maestro Annamaria Iaccarino V dan, che sin dal 2000 opera nella diffusione del Karate tradizionale in Penisola Sorrentina e si distingue anche per essere l’unica donna a ricoprire questa carica sul territorio.

Karate Line è affiliata Fijlkam, l’unica federazione olimpica italiana, indice della volontà dell’associazione di mirare sempre più in alto e di accrescere il suo valore sportivo e agonistico.

Tutte le info le trovi sulla pagina facebook di Karate Line.