Tutti in piazza per il “Piazza la Tombola” organizzato dall’Ascom!

In piazza Cota il 4 gennaio alle ore 16.30, la tombolata più ricca di sempre. Infatti il montepremi è pari a 1000 euro di buoni spesa.

Un evento fantastico per tutti, grandi e piccini, anzi soprattutto per i piccini: per loro infatti, è gratuto il giro sul trenino che li porterà in giro per la città.