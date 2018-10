Piano di Sorrento. Mostra di Dario Rancatore . Sin dai primi anni della mia infanzia, ho sempre vissuto tra tele, colori, pastelli e matite varie. Spesso, approfittando delle altrui distrazioni, mi appropriavo di fogli e matite colorate per dare forma ai miei scarabocchi.

Ricordo che ciò che più mi incuriosiva, era il puntino che quelle matite causavano sul foglio e che appena la mia mano gesticolava, esso si muoveva e tracciava immagini non premeditate, sempre nuove e misteriose.

Da allora e con successiva consapevolezza, ho capito cosa provava lo sciamano di 25.000 anni fa, quando con un tizzone di brace tracciava all’interno della sua grotta in Altamira, Spagna, immagini di bisonti ed animali, auspicando abbondante caccia.

E sì, quanti percorsi ha fatto quell’instancabile puntino nel corso di millenni e a quante civiltà ha dato parole e forme!

Spesso rivedo un video documentario realizzato nel 1956 da G. Clouzott, in cui si vede Pablo Picasso che, con la sua geniale mano traccia magie figurative partendo da un puntino itinerante. Il tutto, con spontaneità, tenendo fuori ogni qualsivoglia tecnica esecutiva.

E così per me: infiniti abbozzi con punte di matite e relativo puntino in movimento, per realizzare quell’idea postami ma vaga. Poi, sorpresomi del risultato, trasporto il tutto su computer… E intanto già la spontaneità mi chiama altrove, basta rigesticolare la mano e quel punto già sa dove condurmi. Con la mano… il segno.

Dario Rancatore è nato a Sorrento il 2 settembre del 1981. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico di Sorrento, si iscrive al “Centro Studi ILAS” in Napoli per diplomarsi in grafica pubblicitaria. Subito dopo viene assunto dalla “Giacometti Group”, in Napoli, in qualità di grafico e tecnico di stampa, affinando così le competenze acquisite ed ivi soddisfacendo la clientela -anche- internazionale (fra questa: la Paul & Shark, Gesac e Freesystem). In tempi successivi ha collaborato per varie agenzie e privati, realizzando layout di siti web, illustrazioni, loghi, brochure, manifesti e altro. Recentemente, sollecitato dalle tendenze calligrafiche e lettering, ha aperto una propria pagina su Instagram, al fine di stimolare ulteriori tecniche e metodi di comunicazione con il proprio pubblico.

