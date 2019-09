Piano di Sorrento. Le luminarie e il concerto degli “Stadio” la band di Lucio Dalla per la Festa di San Michele PROGRAMMA

PIANO DI SORRENTO. Gli “Stadio” la band di Lucio Dalla, che ha vinto anche Sanremo , per la festa di San Michele. Una scelta bella e intelligente, di qualità, che non possiamo non apprezzare .Oltre al momento religioso molto suggestivo e centrale, che Positanonews sta seguendo con il programma completo delle messe, a cominciare dalle novene nella meravigliosa e storica Chiesa retta da don Pasquale Irolla da non perdere ogni sera dalle 19, poi domenica 29 messe dalle 7 ( clicca qui per il programma ) , a Piano c’è anche l’aspetto civile della festa di cui si occupa il Comune amministrato dal sindaco Vincenzo Iaccarino che , con la Giunta e l’apparato amministrativo, dopo un intenso e apprezzato programma estivo a Villa Fondi approntato dall’assessore Carmela Cilento con il funzionario Giacomo Giuliano, ha organizzato una bellissima festa, come da tradizione passata. Le giostre , che nel pomeriggio fanno divertire con un prezzo agevolato di un euro concordato con l’amministrazione, le luminarie che abbelliscono il paese. Positanonews da 15 anni si occupa quotidianamente delle vicende carottesi e abbiamo sempre sostenuto che bisognava dare valore a questa festa patronale e quindi coerentemente non possiamo non apprezzare questa bellissima festa più bella che mai.

Inizia oggi la settimana dedicata alla ricorrenza del Santo patrono della città, San Michele Arcangelo, che si festeggia sabato 29 settembre.. L’Amministrazione Comunale ha organizzato, di concerto anche con il Premio “Penisola Sorrentina 2019”, tre eventi che avranno luogo nella Piazza Cota:

Venerdì 27 ore 20.30: “Tributo ai Queen” a cura della School Rock del Teatro Delle Rose

Sabato 28 ore 21.00: “Gino Riviecco Recital”

Domenica 29 ore 21.00: Musica Award gli “Stadio” in concert

Gli Stadio, una band italiana in giro dalla fine degli anni Settanta, hanno vinto uedizione del Festival di Sanremo, presentando la canzone “Un giorno mi dirai”. Gli Stadio si sono presentati al Festival di Sanremo 2016 con una canzone molto simile a quella che l’anno scorso non aveva passato le selezioni preliminari, e solo negli ultimi giorni sono stati considerati fra i favoriti per la vittoria finale. Gli Stadio erano un po’ spariti negli ultimi anni, e il 12 febbraio hanno pubblicato il loro primo disco da cinque anni a questa parte: a detta di molti le loro canzoni migliori sono comunque uscite nel corso degli anni Ottanta.

Per lungo tempo la storia degli Stadio è stata legata al cantautore Lucio Dalla, morto nel marzo del 2012. I membri originari degli Stadio suonavano infatti coma band di accompagnamento di Dalla già dalla fine degli anni Settanta. Le prime due canzoni a loro nome – “Grande figlio di puttana” e “Chi te l’ha detto” – uscirono nel 1981. Negli anni seguenti ci furono diversi cambiamenti di formazione, dovuti fra le altre cose ai frequenti impegni di alcuni membri della band con Dalla, il quale comunque collaborò a lungo con gli Stadio (così come altri noti cantautori italiani, tra cui Vasco Rossi e Luca Carboni). Negli anni Ottanta gli Stadio pubblicarono in tutto quattro dischi in studio: fra le canzoni più di successo pubblicarono “Acqua e sapone”, “Allo stadio” (che uscirono nel disco del 1984 Acqua e sapone) e “Chiedi chi erano i Beatles”, uscita nello stesso anno in un omonimo EP.